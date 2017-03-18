12:20 | ФУТБОЛ — Испания

Букмекеры не верят в победу "Атлетика" над "Реалом"

"Атлетик" – "Реал". Фото REUTERS
"Атлетик" – "Реал". Фото REUTERS
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18 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Испании "Атлетик" – "Реал". Начало – в 18:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Атлетик" – "Реал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,72 – Н 4,13 – П2 1,71

Трансляция матча "Атлетик" – "Реал" 18 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетик" – "Реал".

Прямая трансляция матча "Атлетик" – "Реал" 18 марта на канале "Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=1-20, 19 – 68.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

5 октября 2014 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Атлетик"

5:0

7 марта 2015 года

Чемпионат Испании

"Атлетик" – "Реал"

1:0

23 сентября 2015 года

Чемпионат Испании

"Атлетик" – "Реал"

1:2

13 февраля 2016 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Атлетик"

4:2

23 октября 2016 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Атлетик"

2:1

Прогноз "СЭ"

Из всех оставшихся выездных матчей "Реала" в чемпионате этот выглядит самым сложным. На новом стадионе "Атлетика" "сливочные" прежде играли три матча: одна победа, одна ничья и одно поражение при общей разнице мячей 3:3 и отсутствии голов в исполнении Криштиану Роналду на этой арене. Гарет Бэйл вернется в состав после двухматчевой дисквалификации и Зинедин Зидан сможет выставить свой оптимальный состав. Под вопросом только участие в игре Варана и Пепе. Если оба защитника все же не восстановятся в срок, то партнером Серхио Рамоса по центру оборону станет Начо. У "Атлетика" же единственная потеря – дисквалификация Сан-Хосе.

Прогноз "СЭ" – 1:2.

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