Букмекеры не верят в победу "Алавеса" над "Барселоной"

11 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Испании "Алавес" – "Барселона". Начало – в 18:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Алавес" – "Барселона"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 9,49 – Н 5,42 – П2 1,33

Трансляция матча "Алавес" – "Барселона" 11 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Алавес" – "Барселона".

Прямая трансляция матча "Алавес" – "Барселона" 11 февраля на канале "Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-5, 5 – 14.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 10 января 2007 года 1/8 Кубка Испании "Алавес" – "Барселона" 0:2 16 января 2007 года 1/8 Кубка Испании "Барселона" – "Алавес" 3:2 30 октября 2012 года 1/16 Кубка Испании "Алавес" – "Барселона" 0:3 29 ноября 2012 года 1/16 Кубка Испании "Барселона" – "Алавес" 3:1 10 сентября 2016 года Чемпионат Испании "Барселона" – "Алавес" 1:2

Прогноз "СЭ"

Только стали известны финалисты Кубка Испании, и вот они уже встречаются между собой в матче чемпионата! "Алавес" выиграл на "Камп Ноу" в первом круге со счетом 2:1, так что каталонцам есть за что мстить. Но уже во вторник "Барселоне" предстоит стартовая игра плей-офф Лиги чемпионов против "ПСЖ", так что кто-то из лидеров может получить отдых.

Например, напрашивается ротация для Пике или Юмтити, поскольку третий центральный защитник Маскерано выбыл из строя на две-три недели. В такой ситуации логично выпустить в стартовом составе в Витории француза Матье. У "Барселоны" после кубковых полуфиналов было на сутки больше для подготовки к этому матчу, и этот фактор может оказаться важным.

Прогноз "СЭ" – 1:3.