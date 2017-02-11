Букмекеры не верят в победу "Алавеса" над "Барселоной"

11 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Испании "Алавес" – "Барселона". Начало – в 18:15 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Алавес" – "Барселона"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 9,49 – Н 5,42 – П2 1,33
Трансляция матча "Алавес" – "Барселона" 11 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Алавес" – "Барселона".
Прямая трансляция матча "Алавес" – "Барселона" 11 февраля на канале "Футбол 2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-5, 5 – 14.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
10 января 2007 года
|
1/8 Кубка Испании
|
"Алавес" – "Барселона"
|
0:2
|
16 января 2007 года
|
1/8 Кубка Испании
|
"Барселона" – "Алавес"
|
3:2
|
30 октября 2012 года
|
1/16 Кубка Испании
|
"Алавес" – "Барселона"
|
0:3
|
29 ноября 2012 года
|
1/16 Кубка Испании
|
"Барселона" – "Алавес"
|
3:1
|
10 сентября 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Барселона" – "Алавес"
|
1:2
Прогноз "СЭ"
Только стали известны финалисты Кубка Испании, и вот они уже встречаются между собой в матче чемпионата! "Алавес" выиграл на "Камп Ноу" в первом круге со счетом 2:1, так что каталонцам есть за что мстить. Но уже во вторник "Барселоне" предстоит стартовая игра плей-офф Лиги чемпионов против "ПСЖ", так что кто-то из лидеров может получить отдых.
Например, напрашивается ротация для Пике или Юмтити, поскольку третий центральный защитник Маскерано выбыл из строя на две-три недели. В такой ситуации логично выпустить в стартовом составе в Витории француза Матье. У "Барселоны" после кубковых полуфиналов было на сутки больше для подготовки к этому матчу, и этот фактор может оказаться важным.
Прогноз "СЭ" – 1:3.