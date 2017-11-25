Букмекеры не верят в "Малагу" в матче с "Реалом"

Сегодня состоится матч 13-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Малагой". Встреча в Мадриде начнется в 18.15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" - "Малага"

Прогноз Winline – П1 1.08 – Н 11.0 – П2 22.0

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Малага".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Реал": Касилья - Карвахаль, Варан, Хесус Вальехо, Марселу - Модрич, Каземиру, Кроос - Иско - Бензема, Криштиану Роналду.

"Малага": Хименес - Росалес, Байс, Эрнандес, Хуан Карлос - Кеко, Ресио, Гонсалес, Кастро - Ролан, Пеньяранда.

ПОТЕРИ: Начо (дисквалификация), К. Навас, Л. Зидан, Бэйл (все - травма) - Рикка, Гомес, Кузманович (все - травма).

ПРОГНОЗ

Прогноз "СЭ": 4:0.