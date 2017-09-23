Букмекеры назвали "Барселону" фаворитом матча с "Жироной"

Сегодня состоится матч 6-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Барселоной". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Жирона" - "Барселона"

Прогноз Winline – П1 11.0 – Н 6.33 – П2 1.23

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Жирона" - "Барселона".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Жирона": Ираисос - Маффео, Хуанпе, Алькала, Эспиноса, Адай - Понс, Порту, Гранель - Кайоде, Стуани.

"Барселона": тер Штеген - Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба - Ракитич, Бускетс, Иньеста - Месси - Деулофеу, Суарес.

ПОТЕРИ: Хосе Суарес, Планас, Тимор (все - травма) - Рафинья, Дембеле (оба - травма).