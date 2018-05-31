Будущее Гризманна определится в начале июля

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн объявит о своем будущем в начале июля, сообщает SFR Sport. До этого срока игрок намерен полностью сосредоточиться на выступлениях за сборную Франции на чемпионате мира-2018.



Напомним, что соглашение Гризманна с "Атлетико" рассчитано до 2022 года. По его условиям, уже этим летом сумма отступных за игрока снизится с 200 миллионов евро до 100. Зарубежная пресса активно сватает Гризманна в "Барселону".



ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Французы в групповом турнире ЧМ-2018 сыграют с командами Австралии, Перу и Дании.





