Бразильская компания требует приговорить Неймара к пяти годам лишения свободы

Бразильская инвестиционная компания DIS требует, чтобы нападающий "Барселоны" Неймар был приговорен к пяти годам тюремного заключения, утверждает Marca. Также они настаивают на том, чтобы подобный приговор был применен к отцу форварда, который является его агентом.

Ранее Национальный суд Испании возобновил дело о мошенничестве при совершении трансфера игрока из "Сантоса" в "Барселону", который состоялся в 2013 году. Представители фонда, которые владели 40 процентами прав на продажу бразильца, уверены, что Неймар и его отец сознательно пошли на обман компании при переходе.

Также представители DIS потребовали тюремные сроки для бывшего и нынешнего президентов "Барселоны" Сандро Росселя и Хосепа Марии Бартомеу. Компания надеется, что все фигуранты дела будут отстранены от футбольной деятельности на шесть лет.