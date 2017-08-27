Брат Месси столкнулся на легковом автомобиле с грузовиком

Матиас Месси, брат нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, стал участником ДТП в городе Росарио. 35-летний старший брат аргентинского форварда столкнулся на своем легковом автомобиле с грузовиком.

Согласно аргентинским СМИ, Матиас Месси получил незначительные повреждения и его здоровью ничего не угрожает. По предварительной версии, причиной ДТП стал скользкий асфальт.