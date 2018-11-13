Брат Азара: "Эден не думает о переходе в "Реал"

Брат нападающего "Челси" Эдена Азара Торган заявил, что тот не думает о переходе в "Реал". Он также добавил, что 27-летний бельгиец не создаст проблем "синим" в случае возможного расставания.

- Я знаю об этой ситуации, - приводит слова Торгана Азара Sky Sports. - Сейчас он не думает о переходе в "Реал". Посмотрим, что будет в конце сезона. Брат не хочет воевать с "Челси". Если он соберется куда-либо переходить, то сделает это без скандала. Он не создаст проблем клубу.

Эден Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в составе "синих", забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи.

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