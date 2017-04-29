Бьорн Андерссон: "Кто бы на месте Эдегора не перешел в "Реал", когда предлагают такие сумасшедшие деньги?!"

Скаут Бьорн Андерссон рассказал, что несколько лет назад полузащитник Мартин Эдегор был близок к переходу в "Баварию". По его словам, мюнхенцы хотели выкупить хавбека, но оставить его в аренде в "Стремсгодсете".

– Многие клубы были заинтересованы в Эдегоре, но в итоге все варианты отпали, остались "Бавария" и "Реал", – цитирует Fotbollskanalen Андерсона. – Немцы были близки к покупке футболиста, но они считали, что ему рановато переходить на уровень топ-чемпионата Европы, поэтому рекомендовали ему еще на год задержаться в "Стремсгодсете".

Я был согласен с ними и много раз говорил это отцу игрока. В итоге они выбрали "Реал". А кто бы поступил иначе, когда им предлагали такие сумасшедшие деньги?!

Напомним, что прошедшей зимой 18-летний хавбек был арендован "Херенвеном" у "Реала" до 2018 года. Эдегор перешел в мадридскую команду в январе 2015 года из "Стремсгодсета" за 4 миллиона евро. Зарплата скандинава в "Королевском клубе" составляла 2,5 миллиона евро за сезон, что превышало зарплату некоторых игроков первой команды "Реала".