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Борис Игнатьев: "Роналду - самая достойная кандидатура для "Золотого мяча"

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КРИШТИАНУ РОНАЛДУ.Криштиану Роналду: книга рекордов "Реала"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси мог бы побороться с форвардом "Реала" Криштиану Роналду за "Золотой мяч", но этот сезон не задался для аргентинца. По словам специалиста, 31-летний португалец играет важную роль в "Королевском клубе".

- Криштиану Роналду - самая достойная кандидатура для "Золотого мяча", - начал Игнатьев. - Он мог конкурировать с Месси, однако у Лионеля этот сезон явно не заладился в силу того, что он был травмирован. Оба этих футболиста олицетворяют всю красоту футбола. Роналду забивает практически в каждой игре.

Как правило, конечный результат в матчах "Реала" зависит от Криштиану. Именно он ставит жирную точку, которая играет самую главную роль в футболе - гол в ворота противника. (Любовь КОНЯЕВА)

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