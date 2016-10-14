Борха Валеро считает, что к Касильясу в Испании относятся несправедливо

Полузащитник "Фиорентины" Борха Валеро считает, что с вратарем "Порту" Икером Касильясом обходятся несправедливо. Хавбек имеет в виду уход Касильяса из "Реала" и потеря им места в сборной Испании.

– В Испании все непросто по отношению к Касильясу, – цитирует AS Валеро. – Люди имеют обычай забывать тех, кто сделал что-то важное для страны. Очень легко критиковать и разбирать кого-то за ошибку. Любой человек может совершить ошибку. Вот Буффон, например, отличный вратарь, что доказывал всю свою карьеру. Он совершил ошибку в матче с Испанией. Но никто не обратил на это внимания.