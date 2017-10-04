Большинство болельщиков против пребывания в сборной Испании игроков, выступающих за отделение Каталонии

Поклонники сборной Испании не хотят видеть в национальной команде футболистов, которые выступают за отделение Каталонии. Таковы итоги опроса, который на своем сайте провела газета Marca. 63 процента респондентов уверены, что люди, настроенные на отделение региона не должны вызываться в сборную, тогда как 37 процентов не имеют ничего против.

Опрос был основан на словах защитника "Барселоны" Жерара Пике. Сегодня футболист, отвечая на вопрос о вызовах в сборную Испании, заявил, что люди, поддерживающие выход Каталонии из состава страны имеют право играть за национальную команду.

Пике и Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии //

Жерар Пике: "Я не уйду из сборной" //

Пике против всей Испании. Что дальше?