Болельщики "Валенсии" жгут футболки Алькасера

После перехода из "Валенсии" в "Барселону" нападающий Пако Алькасер разозлил болельщиков "летучих мышей". Как сообщает AS, болельщики валенсийцев начали сжигать футболки с фамилией форварда, который своим трансфером принес в клубную казну 30 миллионов евро.

Фанаты "Валенсии" не могут простить 23-летнему Алькасеру, который являлся капитаном команды в прошлом сезоне, уход из клуба в столь непростой для него момент.