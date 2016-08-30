19:54 | ФУТБОЛ — Испания

Болельщики "Валенсии" жгут футболки Алькасера

0
0
0

После перехода из "Валенсии" в "Барселону" нападающий Пако Алькасер разозлил болельщиков "летучих мышей". Как сообщает AS, болельщики валенсийцев начали сжигать футболки с фамилией форварда, который своим трансфером принес в клубную казну 30 миллионов евро.

Фанаты "Валенсии" не могут простить 23-летнему Алькасеру, который являлся капитаном команды в прошлом сезоне, уход из клуба в столь непростой для него момент.

0
0
0

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ