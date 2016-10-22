20:23 | ФУТБОЛ — Испания

Болельщики "Валенсии" бросили бутылку с водой в голову Неймару

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Во время матча чемпионата Испании между "Валенсией" и "Барселоной" (2:3) в нападающего каталонцев Неймара была брошена бутылка с водой. Инцидент случился после третьего гола "Барселоны", который в конце встречи забил с пенальти Лионель Месси. Когда гости стали праздновать забитый мяч, в них с трибуны была брошена бутылка, которая попала в голову Неймару.

Отметим, что бразилец сразу после победного гола что-то прокричал в сторону фанатов "Валенсии". А уже после инцидента с брошенной бутылкой с болельщиками "Валенсии" поругался Месси.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Дикий Мяв

А упал то Суарес, которого даже вскользь не задело. Вот она, реакция симулянта, на уровне рефлексов)))

21:34

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