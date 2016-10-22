Болельщики "Валенсии" бросили бутылку с водой в голову Неймару

Во время матча чемпионата Испании между "Валенсией" и "Барселоной" (2:3) в нападающего каталонцев Неймара была брошена бутылка с водой. Инцидент случился после третьего гола "Барселоны", который в конце встречи забил с пенальти Лионель Месси. Когда гости стали праздновать забитый мяч, в них с трибуны была брошена бутылка, которая попала в голову Неймару.

Отметим, что бразилец сразу после победного гола что-то прокричал в сторону фанатов "Валенсии". А уже после инцидента с брошенной бутылкой с болельщиками "Валенсии" поругался Месси.