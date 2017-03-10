Болельщики "Спортинга" недовольны игрой Ласина Траоре

Экс-нападающий ЦСКА, ныне защищающий цвета хихонского "Спортинга" Ласина Траоре не забивает уже четыре встречи кряду в чемпионате Испании. Болельщики клуба выражают недовольство игрой ивуарийского футболиста, сообщает Fichajes.net. В пяти проведенных матчах 26-летний футболист забил один мяч. Клуб занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

Отмечается, что фан-клуб испанцев считает покупку Траоре не лучшим решением, которое не поможет команде сохранить прописку в чемпионате. Несмотря на неудачную игру футболиста, наставник "Спортинга" Руби выражает уверенность в нападающем. Специалист считает, что на выступление Траоре влияет смена клуба.

Траоре под огнем критики за лень