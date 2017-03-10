Болельщики "Спортинга" недовольны игрой Ласина Траоре

Экс-нападающий ЦСКА, ныне защищающий цвета хихонского "Спортинга" Ласина Траоре не забивает уже четыре встречи кряду в чемпионате Испании. Болельщики клуба выражают недовольство игрой ивуарийского футболиста, сообщает Fichajes.net. В пяти проведенных матчах 26-летний футболист забил один мяч. Клуб занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.
Отмечается, что фан-клуб испанцев считает покупку Траоре не лучшим решением, которое не поможет команде сохранить прописку в чемпионате. Несмотря на неудачную игру футболиста, наставник "Спортинга" Руби выражает уверенность в нападающем. Специалист считает, что на выступление Траоре влияет смена клуба.
71
Точно, такого красавчика им прописали, а они недовольны. Неблагодарные)).
15:48
Edward CSKA
КАК ХОРОШО ЧТО МЫ ЭТОГО БУРАТИНО В ХИХОН СПЛАВИЛИ !!!!!
15:42
AlCapone
Селюк уже заполнил собой местные СМИ?
15:40
Пови
Пипец это Игруло даже во второй лиге не тянет, а ЦСКА делал на него ставку в лиге чемпионов!
15:36
foreverCSKAforever
Селюк им такого напа навялил, а они нос воротят.
15:21
shpasic
пусть радуются, что это не Зозуля)
15:20