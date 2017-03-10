15:09 | ФУТБОЛ — Испания

Болельщики "Спортинга" недовольны игрой Ласина Траоре

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Экс-нападающий ЦСКА, ныне защищающий цвета хихонского "Спортинга" Ласина Траоре не забивает уже четыре встречи кряду в чемпионате Испании. Болельщики клуба выражают недовольство игрой ивуарийского футболиста, сообщает Fichajes.net. В пяти проведенных матчах 26-летний футболист забил один мяч. Клуб занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

Отмечается, что фан-клуб испанцев считает покупку Траоре не лучшим решением, которое не поможет команде сохранить прописку в чемпионате. Несмотря на неудачную игру футболиста, наставник "Спортинга" Руби выражает уверенность в нападающем. Специалист считает, что на выступление Траоре влияет смена клуба.

Траоре под огнем критики за лень

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КОММЕНТАРИИ (6)
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71

Точно, такого красавчика им прописали, а они недовольны. Неблагодарные)).

15:48

Edward CSKA

КАК ХОРОШО ЧТО МЫ ЭТОГО БУРАТИНО В ХИХОН СПЛАВИЛИ !!!!!

15:42

AlCapone

Селюк уже заполнил собой местные СМИ?

15:40

Пови

Пипец это Игруло даже во второй лиге не тянет, а ЦСКА делал на него ставку в лиге чемпионов!

15:36

foreverCSKAforever

Селюк им такого напа навялил, а они нос воротят.

15:21

shpasic

пусть радуются, что это не Зозуля)

15:20

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