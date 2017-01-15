Болельщики "Севильи" - Рамосу: "Наш клуб никогда не будет твоим домом"

В преддверии игры 18-го тура чемпионата Испании "Севилья" – "Реал" болельщики продолжили обструкцию капитана мадридцев Серхио Рамоса, которая началась во время ответной встречи между командами в 1/8 финала Кубка Короля (1:3). На сей раз, фанаты клуба из Андалусии возле клубного стадиона развесили несколько баннеров, содержание которых гласило, что "Серхио Рамос – предатель" и "Наш клуб никогда не будет твоим домом".

Напомним, что фанаты "Севильи" во время кубкового матча оскорбляли родственников игрока мадридцев, а также желали смерти воспитаннику своего клуба. В связи с этим "Севилье" грозят штрафные санкции.