Болельщики "Севильи" - Рамосу: "Наш клуб никогда не будет твоим домом"

В преддверии игры 18-го тура чемпионата Испании "Севилья" – "Реал" болельщики продолжили обструкцию капитана мадридцев Серхио Рамоса, которая началась во время ответной встречи между командами в 1/8 финала Кубка Короля (1:3). На сей раз, фанаты клуба из Андалусии возле клубного стадиона развесили несколько баннеров, содержание которых гласило, что "Серхио Рамос – предатель" и "Наш клуб никогда не будет твоим домом".
Напомним, что фанаты "Севильи" во время кубкового матча оскорбляли родственников игрока мадридцев, а также желали смерти воспитаннику своего клуба. В связи с этим "Севилье" грозят штрафные санкции.
El grupo violento del Pizjuán prepara el recibimiento a Ramos también fuera del estadio. "Esta nunca será tu casa". pic.twitter.com/G18S5DMf8U– eladio coronel (@FICHAJES_SEVI) 15 января 2017 г.