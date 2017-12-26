Болельщики "Реала" возмущены притеснением Иско в клубе

Болельщики "Реала" не согласны с позицией главного тренера команды Зинедина Зидана по полузащитнику Иско. Испанское издание AS провело опрос, согласно которому 76 процентов поклонников "Реала" считают, что хавбек не заслужил места в запасе, а должен был играть с "Барселоной" (0:3) в стартовом составе.
Это не первое разногласие болельщиков и Зидана. Фанаты также возмущены излишним доверием к нападающему Кариму Бензема, который не оправдывает ожиданий.
Manstrehct
Иско посильнее Роналду. А Зидан лижет задницу ( неудобно за него ) Роналду. Вот .И что бы примадонна не возникал Зидан душит иногда Иско.Жаль.
14:02
Belousov
Я не знаю какими методами Бензема уговаривает Переса его не продавать. Бревно как Дзюба. Как обычно все дело в раскрутке и агенте.
10:12