08:11 | Футбол — Испания

Болельщики "Реала" возмущены притеснением Иско в клубе

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Болельщики "Реала" не согласны с позицией главного тренера команды Зинедина Зидана по полузащитнику Иско. Испанское издание AS провело опрос, согласно которому 76 процентов поклонников "Реала" считают, что хавбек не заслужил места в запасе, а должен был играть с "Барселоной" (0:3) в стартовом составе.

Это не первое разногласие болельщиков и Зидана. Фанаты также возмущены излишним доверием к нападающему Кариму Бензема, который не оправдывает ожиданий.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Manstrehct

Иско посильнее Роналду. А Зидан лижет задницу ( неудобно за него ) Роналду. Вот .И что бы примадонна не возникал Зидан душит иногда Иско.Жаль.

14:02

Belousov

Я не знаю какими методами Бензема уговаривает Переса его не продавать. Бревно как Дзюба. Как обычно все дело в раскрутке и агенте.

10:12