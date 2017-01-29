Болельщики "Реала" освистали Бензема и Данилу

Перед игрой 20-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Реал Сосьедад" болельщики хозяев поля освистали нападающего Карима Бензема и защитника Данилу. В различных опросах ведущих испанских СМИ фанаты мадридцев в числе 90 процентов регулярно голосуют против присутствия француза и бразильца в стартовом составе команды, тем не менее, Зинедин Зидан продолжает доверять игрокам.

Болельщики "Реала" недовольны уровнем игры Данилу, который в последних матчах дважды поражал собственные ворота, тогда как Бензема вызывает гнев поклонников "малой продуктивностью".