Болельщики "Реала" могут быть не допущены на матч с "Барселоной"

Некоторые болельщики "Реала" могут быть не допущены до матча 17-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", который состоится 23 декабря, сообщает Mirror. Причиной тому послужит отсутствие поддержки на матче 1/16 финала Кубка Испании с "Фуэнлабрадой".

Руководство мадридцев отправило официальные сообщения членам четырех крупнейших фанатских группировок, где сообщило, что владелец абонемента обязан предоставить другому человеку свое место на стадионе в случае, если не может посетить один из матчей.

– По решению клуба мы прямо передали всем фан-группам, что добровольный пропуск кубкового матча приведет к принудительному пропуску матча с "Барселоной" 23 декабря, – говорится в сообщении руководства "Реала".

Ответный матч 1/16 финала Кубка Испании "Реал" – "Фуэнлабрада" пройдет 28 ноября и начнется в 23.30 по московскому времени. Встреча 17-го тура чемпионата Испании между мадридцами и "Барселоной" состоится 23 декабря, начало – в 15.00.