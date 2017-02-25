Болельщики "Реала" хотят видеть в составе Касилью, а не Наваса

В матче 24-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" болельщики "Реала" хотели бы видеть в воротах с первых минут Кико Касилью, а не Кейлора Наваса. Таковы итоги опроса, который был проведен порталом газеты AS. 66 процентов болельщиков "Реала" проголосовали за испанского стража ворот.

Отметим, что костариканский голкипер в текущем сезоне неоднократно подвергался критике в связи со своей игрой. Испанские СМИ утверждают, что летом "Реал" намерен приобрести нового вратаря на замену Навасу.

Матч "Вильярреал" – "Реал" состоится 26 февраля и начнется в 22.45 по московскому времени.