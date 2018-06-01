21:45 | Футбол — Испания

Болельщики "Реала" хотят видеть Клоппа на посту главного тренера клуба


Болельщики "Реала" хотели бы видеть наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа на посту главного тренера мадридского клуба, сообщают данные опроса, проведенного газетой Marca. 31 мая Зинедин Зидан объявил о своей отставке с поста главного тренера "королевского клуба".

Немецкий специалист получил 29 процентов голосов. Второе место с результатом 23 процента занял Маурисио Покеттино, возглавляющий "Тоттенхэм" На третьей позиции расположился Гути, являющийся тренером молодежной команды "Реала" и получивший 20 процентов.

Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. В минувшем сезоне он вывел мерсисайдцев в финал Лиги чемпионов, где проиграл "Реалу" (1:3).

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