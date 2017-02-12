Болельщики "Мальорки" поддержали Зозулю перед игрой с "Райо Вальекано"

Перед матчем 25-го тура второго дивизиона Испании "Мальорка" – "Райо Вальекано" болельщики хозяев поля поддержали нападающего "Бетиса" Романа Зозулю. Во время приезда автобуса с гостевой командой к стадиону фанаты "Мальорки" начали выкрикивать фамилию украинского форварда.

Напомним, что "Райо Вальекано" отменил аренду Зозули в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили игрока в приверженности к нацистским взглядам. Теперь футболист не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.