22:01 | ФУТБОЛ — Испания

Болельщики "Мальорки" поддержали Зозулю перед игрой с "Райо Вальекано"

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Перед матчем 25-го тура второго дивизиона Испании "Мальорка""Райо Вальекано" болельщики хозяев поля поддержали нападающего "Бетиса" Романа Зозулю. Во время приезда автобуса с гостевой командой к стадиону фанаты "Мальорки" начали выкрикивать фамилию украинского форварда.

Напомним, что "Райо Вальекано" отменил аренду Зозули в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили игрока в приверженности к нацистским взглядам. Теперь футболист не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.

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Материалы REN-TV

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