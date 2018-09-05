Болельщикам "Жироны" компенсируют затраты из-за переноса матча с "Барселоной" в США

Матч 21-го тура чемпионата Испании "Жирона" - "Барселона" пройдет в Майами (США) 27 января. Болельщикам хозяев, которые планировали посетить матч, компенсируют расходы.

Как сообщает Sport.es, руководство "Жироны" уже прорабатывает возможность компенсации для болельщиков команды в связи с проведением матча в США. Так, 1500 владельцев абонементов получат бесплатные авиабилеты до места проведения матча. Также им будет оплачена одна ночь проживания в одном из отелей Флориды.

Кроме того, клуб собирается выделить пять тысяч билетов на матч против "Барселоны" на поле соперника (расстояние между городами составляет 101,7 км). Встреча состоится 23 сентября на стадионе "Камп Ноу".

Тем, кто воспользуется этой опцией, вернут 20 процентов от стоимости абонемента. Отказавшимся от выезда на стадион сине-гранатовых вернут 40 процентов от цены абонемента.