Болельщик "Валенсии", бросивший бутылку в Неймара, принес извинения

Болельщик "Валенсии", бросивший в игроков "Барселоны" бутылку во время матча чемпионата Испании, признал свою ошибку. Тем не менее, он отметил, что Неймар, в которого попала бутылка с водой, дразнил фанатов во время празднования каталонцами третьего гола.

- Как только я бросил бутылку, понял, что совершил ужасную ошибку, - цитирует AS 17-летнего фаната. - Но Неймар оскорблял и провоцировал болельщиков "Валенсии". Бутылка была практически пустой, но сразу пять игроков упали, изображая, что пострадали. Тем не менее, хотел бы попросить прощения за свои действия у "Барселоны", и прежде всего у "Валенсии", которая является моим клубом всю жизнь.