Бодо Илльгнер: "Зидан является идеальным тренером для "Реала"

Экс-вратарь "Реала" Бодо Илльгнер доволен работой Зинедина Зидана на посту главного тренера его бывшей команды. Французский специалист в прошлом сезоне сменил Рафаэля Бенитеса у руля мадридцев, выиграв затем Лигу чемпионов. В текущем сезоне "Реал" ни разу не проиграл в чемпионате Испании (10 побед и 3 ничьи) и занимает первое место.

- Зидан является идеальным тренером для "Реала", так как молодые игроки уважают его, потому что он имеет ауру бывшего игрока мирового класса, а такие звезды, как Криштиану Роналду, разговаривают с ним лицом к лицу, чего не было при Бенитесе, - цитирует AS Илльгнера. - Есть разные типы тренеров. Например, Диего Симеоне прививает свою философию в клубе, а Зидана можно сравнить с Карло Анчелотти или Висенте дель Боске, потому что он является тренером, который использует лучшие качества своих игроков и делает отличную работу.