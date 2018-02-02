08:48 | Футбол — Испания

Бодо Иллгнер: "Реал" не смог освежить состав и оказать давление на Бензема"


Бывший вратарь "Реала" Бодо Иллгнер разочарован тем, что во время зимнего трансферного окна клуб не подписал ни одного атакующего игрока. По словам голкипера, это помогло бы освежить команду и мотивировать нападающего Карима Бензема.

"Реал" не воспользовался возможностью освежить команду и оказать давление на Бензема", – написал Иллгнер на своей странице в Твиттере.

Напомним, что Бензема играет за "Реал" с 2009 года. В текущем сезоне в составе мадридцев он провел 23 матча во всех турнирах, забил шесть голов и четыре раза ассистировал партнерам по команде.

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