БК "Фонбет" стала спонсором испанской ла лиги

БК "Фонбет" стала официальным спонсором чемпионата Испании по футболу. Соглашение рассчитано на три сезона.

Данный контракт является уникальным для отечественного беттинга – российская букмекерская компания впервые получила статус официального спонсора одной из лучших футбольных лиг мира.В рамках сотрудничества брендинг "Фонбет" будет использован во время игр лучших команд Испании: "Барселоны", мадридского "Реала" и "Атлетико".

"Для нас важно стать спонсором сильнейшей футбольной лиги мира. Рейтинги прошлого сезона показали, что в нашей стране ла лига вызывает большой интерес у аудитории. В этом сезоне мы запланировали несколько совместных акций с лигой, в том числе и розыгрыш поездки на класико (матч между "Реалом" и "Барселоной". – Прим. "СЭ") для наших клиентов. Букмекеры "Фонбет" предложат широкую роспись на матчи чемпионата и повышенные коэффициенты. Мы уверены в долгосрочном и эффективном партнерстве с ла лигой", – сказала директор по маркетингу "Фонбета" Алина Якиревич