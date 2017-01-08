11:03 | ФУТБОЛ — Испания

Бишенте Лизаразю: "Надеюсь, Зидан сможет продолжить в том же духе"

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Бывший защитник сборной Франции Бишенте Лизаразю высказал мнение о том, что его экс-партнер по команде Зинедин Зидан добился потрясающих результатов в начале своей тренерской карьеры на посту рулевого "Реала". По его словам, один из лучших игроков в истории трехцветных прекрасно знает, как найти общий язык с футболистами.

– То, что Зидан выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов всего через несколько месяцев после прихода на пост главного тренера команды, – это просто потрясающе, – приводит официальный сайт ФИФА слова Лизаразю. – Люди, которые не знакомы с ним, даже не догадываются о том, насколько Зизу решительный человек. Он ничего не делает наполовину, на протяжении всей своей карьеры Зидан принимал очень четкие и взвешенные решения, последовательно добиваясь своего. Он прекрасно знает, как найти нужные слова для игроков. Считаю, что он очень здорово стартовал на посту главного тренера. Надеюсь, что ему удастся продолжить в том же духе.

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Материалы REN-TV

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