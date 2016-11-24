15:04 | ФУТБОЛ — Испания

Бэйлу потребуется операция, он может пропустить четыре месяца

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Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл перенесет операцию по поводу травмы голеностопа. Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, такое решение принял медицинский штаб после обследования валлийца. У него выявлены повреждения малоберцового сухожилия правого голеностопа. Операция пройдет 29 ноября в Лондоне под наблюдением врачей "Реала".

Как сообщают британские СМИ, восстановление после операции может занять четыре месяца. В нынешнем сезоне Бэйл провел 15 матчей, забив семь мячей и сделав четыре голевые передачи.

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