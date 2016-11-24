Бэйлу потребуется операция, он может пропустить четыре месяца

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл перенесет операцию по поводу травмы голеностопа. Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, такое решение принял медицинский штаб после обследования валлийца. У него выявлены повреждения малоберцового сухожилия правого голеностопа. Операция пройдет 29 ноября в Лондоне под наблюдением врачей "Реала".

Как сообщают британские СМИ, восстановление после операции может занять четыре месяца. В нынешнем сезоне Бэйл провел 15 матчей, забив семь мячей и сделав четыре голевые передачи.