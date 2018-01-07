Бэйл выйдет в "старте" в матче ла лиги впервые с сентября

Стали известны составы "Сельты" и "Реала" на матч 18-го тура чемпионата Испании. С первых минут на поле появится форвард мадридцев Гарет Бэйл. Для него это первый выход в "старте" в поединке ла лиги с 20 сентября. Напомним, что валлиец пропустил более двух месяцев из-за травмы.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Сельта": Рубен - Мальо, Ронкалья, Кабрал, Хонни - Радойя, Васс, Эрнандес - Аспас, Гомес, Систо.

Запасные - Альварес, Фонтас, С. Гомес, Лоботка, Р. Санчес, Мендес, Мор.

"Реал": Навас - Начо, Варан, Хакими, Марселу - Каземиру - Кроос, Модрич - Бэйл, Роналду, Иско.

Запасные - Касилья, Вальехо, Эрнандез, Асенсио, Ковачич, Васкес, Майораль.

Матч "Сельта" - "Реал" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.