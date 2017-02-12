17:27 | ФУТБОЛ — Испания

Бэйл вернулся в общую группу игроков "Реала"

0
0
0

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл впервые за три месяца приступил к тренировке в общей группе, информирует клубная пресс-служба. Валлиец получил повреждение в конце ноября и по изначальным планам должен был вернуться в строй в апреле.

Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан сообщил, что форвард не успевает восстановиться к первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ