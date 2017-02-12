Бэйл вернулся в общую группу игроков "Реала"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл впервые за три месяца приступил к тренировке в общей группе, информирует клубная пресс-служба. Валлиец получил повреждение в конце ноября и по изначальным планам должен был вернуться в строй в апреле.
Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан сообщил, что форвард не успевает восстановиться к первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".
First day back on the training pitch with the boys! Can't wait to be back in action now 💪🏼⚽ #halamadrid pic.twitter.com/1nSkBwODC3– Gareth Bale (@GarethBale11) 12 февраля 2017 г.