Бэйл вернулся в общую группу игроков "Реала"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл впервые за три месяца приступил к тренировке в общей группе, информирует клубная пресс-служба. Валлиец получил повреждение в конце ноября и по изначальным планам должен был вернуться в строй в апреле.

Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан сообщил, что форвард не успевает восстановиться к первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".