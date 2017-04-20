Бэйл вернулся к тренировкам

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл приступил к полноценным тренировкам, сообщает пресс-служба мадридцев. Сегодня он занимался в общей группе.

27-летний игрок получил травму в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:1) и пропустил две следующие игры команды. Пока неизвестно, сможет ли Бэйл сыграть с "Барселоной" в 33-м туре ла лиги.

Встреча между "Реалом" и "Барсой" состоится 23 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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