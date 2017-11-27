Бэйл вернется в заявку "Реала" на матч против "Фуэнлабрады"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл вернется в заявку команды на ответный матч 1/16 Кубка Испании против "Фуэнлабрады", информирует AP. Встреча состоится завтра. Первая игра завершилась победой "Королевского клуба" со счетом 2:0. Напомним, что в начале ноября валлиец получил растяжение приводящий мышцы левой ноги и с тех пор на поле не появлялся. Ранее у него также были повреждения.

Действующий контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до конца сезона-2021/22. В этом сезоне принял участие в 11 матчах во всех клубных турнирах, забив 3 гола и отдав 3 передачи.