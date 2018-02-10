Бэйл - в запасе "Реала" на матч с "Реал Сосьедад"

Стали известны составы "Реала" и "Реал Сосьедад" на матч 23-го тура чемпионата Испании. Самый дорогой игрок мадридцев Гарет Бэйл остался в запасе. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Реал": Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу - Кроос, Модрич, Асенсио - Васкес, Бензема, Роналду.

Запасные - Касилья, Начо, Бэйл, Каземиру, Хакими, Иско, Ковачич.

"Реал Сосьедад": Рулли - Ордиосола, Элустондо, Рауль Навас - Де Ла Белла - Хаби Прието, Ильярраменди, Сурутуса - Микел Оярсабаль, Хуанми, Каналес.

Запасные - Тоньо, Д. Льоренте, Субелдиа, Агиррече, Кевин Родригеш, Баутиста, Гуриди.

Матч "Реал" - "Реал Сосьедад" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.