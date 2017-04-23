Бэйл сыграет против "Барселоны" с первых минут

Стал известен состав мадридского "Реала" на матч 33-го тура чемпионата Испании против "Барселоны". Отметим, что с первых минут на поле появится форвард Гарет Бэйл, который пропустил предыдущий матч команды против "Баварии" в Лиге чемпионов из-за травмы.

"Реал": Навас – Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело – Кроос, Каземиру, Модрич – Бэйл, Роналду, Бензема.

Запасные: Касилья, Родригес, Ковачич, Асенсио, Мората, Иско, Данилу.

Напомним, что матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча