Бэйл сыграет против "Барселоны" с первых минут

Стал известен состав мадридского "Реала" на матч 33-го тура чемпионата Испании против "Барселоны". Отметим, что с первых минут на поле появится форвард Гарет Бэйл, который пропустил предыдущий матч команды против "Баварии" в Лиге чемпионов из-за травмы.
"Реал": Навас – Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело – Кроос, Каземиру, Модрич – Бэйл, Роналду, Бензема.
Запасные: Касилья, Родригес, Ковачич, Асенсио, Мората, Иско, Данилу.
Напомним, что матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча
📝✅ #ElClasico#RealMadrid XI 🏃 🆚 Barcelona– Real Madrid C. F. (@realmadrid) 23 апреля 2017 г.
🙌 ¡VAMOS! 🙌#HalaMadrid #RMMovistar pic.twitter.com/SacitWe7bP