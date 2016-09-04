14:13 | ФУТБОЛ — Испания

Бэйл согласовал новый контракт с "Реалом"

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Нападающий Гарет Бэйл согласовал новый контракт с "Реалом", который рассчитан на шесть лет, сообщает Sunday Express. По новому соглашению валлиец будет получать 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что на 50 тысяч больше его нынешней зарплаты.

Подписание контракта состоится в ближайшее время, однако сейчас футболист сконцентрирован на выступлениях за сборную Уэльса. 5 сентября валлийцы примут на своем поле сборную Молдавии в рамках отборочного цикла к ЧМ-2018.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЮК

pustot_,это ты поплачь.Кода школу закончишь,твоя з/п будет 10000 р.,судя по твоему умственному развитию.

15:13

pustot_

КриРо счас заплакал...

14:37

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