Бэйл, скорее всего, сыграет с "Барселоной"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл с большой вероятностью примет участие в сегодняшнем матче 33-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", утверждает журналист Гильем Балаг в своем "Твиттере". По его информации, валлиец набрал достаточную форму, чтобы выйти на поле с первых минут.

Бэйл из-за травмы, полученной в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:1), не сыграл в двух следующих поединках мадридцев.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится сегодня, 23 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.