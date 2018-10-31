Бэйл, Рамос и Бензема - трое худших игроков "Реала" по версии читателей газеты Marca

Испанская газета Marca на своем сайте провела опрос, каких игроков "Реала" читатели считают худшими на старте сезона. В тройку попали нападающие Гарет Бэйл (43 000 голосов) и Карим Бензема (35 200 голосов), а также защитник Серхио Рамос (40 000 голосов).

Кроме того, в десятку вошли Рафаэль Варан, Марко Асенсио, Лука Модрич, Тони Кроос, Иско, Тибо Куртуа и Марселу.

Напомним, 29 октября "Реал" уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера. Исполняющим обязанности был назначен Сантьяго Солари, ранее возглавлявший "Кастилью".

"Реал" после 10 туров занимает 9-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков.

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