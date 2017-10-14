Бэйл попробовал себя в роли повара и приготовил суши

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл, который восстанавливается после травмы, выложил на своей странице в Инстаграме фото роллов. Валлиец решил погрузиться в японскую кухню и приготовил суши.
"Домашние суши", - написал Бэйл.
Ранее появилась информация, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес недовольны тем, что Бэйл в последнее время подвержен травмам, поэтому игрок будет выставлен на трансфер.
Напомним, валлиец перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 100 миллионов евро. За это время он провел за испанский клуб 159 матчей, забив 70 голов.
shpasic
Бейл попробовал себя в роли повара и попробовал пряник.
16:10
Орест
А ещё Месси попробовал себя в роли пекаря и разместить на фото шикарный пирог, Роналду - кондитера - торт и т.п. Уважаемые редакторы "Спорт-Экспресс" вернитесь пожалуйста к формату первых газет в 90-х...наааамного интереснее было, чем сейчас. Вы уже превратились в жёлтую прессу!
16:05