Бэйл попробовал себя в роли повара и приготовил суши

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл, который восстанавливается после травмы, выложил на своей странице в Инстаграме фото роллов. Валлиец решил погрузиться в японскую кухню и приготовил суши.

"Домашние суши", - написал Бэйл.

Ранее появилась информация, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес недовольны тем, что Бэйл в последнее время подвержен травмам, поэтому игрок будет выставлен на трансфер.

Напомним, валлиец перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 100 миллионов евро. За это время он провел за испанский клуб 159 матчей, забив 70 голов.