15:49 | Футбол — Испания

Бэйл попробовал себя в роли повара и приготовил суши

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Нападающий "Реала" Гарет Бэйлкоторый восстанавливается после травмы, выложил на своей странице в Инстаграме фото роллов. Валлиец решил погрузиться в японскую кухню и приготовил суши.

"Домашние суши", - написал Бэйл.

Ранее появилась информация, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес недовольны тем, что Бэйл в последнее время подвержен травмам, поэтому игрок будет выставлен на трансфер.

Напомним, валлиец перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 100 миллионов евро. За это время он провел за испанский клуб 159 матчей, забив 70 голов.

 

Homemade sushi 🍣👌🏼

Публикация от Gareth Bale (@garethbale11) Окт 12 2017 в 8:57 PDT

Зидан готов выставить Бэйла на трансфер?

 
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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Бейл попробовал себя в роли повара и попробовал пряник.

16:10

Орест

А ещё Месси попробовал себя в роли пекаря и разместить на фото шикарный пирог, Роналду - кондитера - торт и т.п. Уважаемые редакторы "Спорт-Экспресс" вернитесь пожалуйста к формату первых газет в 90-х...наааамного интереснее было, чем сейчас. Вы уже превратились в жёлтую прессу!

16:05