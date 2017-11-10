Бэйл получил растяжение мышцы и выбыл на месяц

У нападающего "Реала" Гарета Бэйла диагностировано растяжение приводящий мышцы левой ноги, информирует официальный сайт клуба. Повреждение валлиец получил на вчерашней тренировке. Сроки восстановления пока не сообщаются. Однако, по информации испанского издания Marca, оно займет не менее месяца.

Действующий контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до конца сезона-2021/22. В этом сезоне принял участие в 11 матчах во всех клубных турнирах, забив 3 гола и отдав 3 передачи.