Бэйл покинул "Сантьяго Бернабеу" до окончания матча "Реал" - "Реал Сосьедад"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл, не принимавший участия в матче 18-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (0:2), покинул стадион "Сантьяго Бернабеу" до окончания встречи, информирует El Chiringuito.

Валлиец был замечен уезжающим с арены на своей машине на 78-й минуте, когда "Реал" проигрывал со счетом 0:1.

По информации Marca, в настоящее время игроки "Реала" не обязаны присутствовать на матчах, если не принимают в них участия. Напомним, что Бэйл получил травму и может пропустить от двух до четырех недель.

В этом сезоне он провел 23 матча, в которых забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.