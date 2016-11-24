Бэйл не сыграет против "Барселоны", валлийцу может потребоваться операция

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл не сможет принять участия в матче 14-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", сообщает Daily Mail. По информации издания, валлийцу, который получил повреждение лодыжки в игре 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга" (2:1), может потребоваться операция.

Отмечается, что решение о необходимости хирургического вмешательства будет принято представителями медицинского штаба мадридского клуба в течение ближайших 48 часов.

В нынешнем сезоне валлийский форвард провел в составе "Реала" 15 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Встреча между "Барселоной и "Реалом" состоится 3 декабря. Начало матча – в 18.15 по московскому времени.

