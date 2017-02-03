09:09 3 февраля | ФУТБОЛ — Испания

Бэйл может вернуться на поле в матче с "Наполи"

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Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл близок к возвращению в строй после операции на голеностопе. Как сообщает A Bola, валлиец занимался на тренировочной базе "Реала" без ограничений. Однако тренерский штаб мадридцев не хочет спешить с возвращением Бэйла в игру, чтобы избежать рецидива.

Ожидается, что хавбек вернется на поле в матчах Лиги чемпионов с "Наполи". Напомним, что он не играл с 29 ноября, когда получил травму сухожилий голеностопа.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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oleg.bob

Это классно. Считаю на настоящий момент Бэйла сильнее Роналду!

10:52 3 февраля

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