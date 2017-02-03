Бэйл может вернуться на поле в матче с "Наполи"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл близок к возвращению в строй после операции на голеностопе. Как сообщает A Bola, валлиец занимался на тренировочной базе "Реала" без ограничений. Однако тренерский штаб мадридцев не хочет спешить с возвращением Бэйла в игру, чтобы избежать рецидива.

Ожидается, что хавбек вернется на поле в матчах Лиги чемпионов с "Наполи". Напомним, что он не играл с 29 ноября, когда получил травму сухожилий голеностопа.