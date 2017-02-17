Бэйл и младший сын Зидана - в заявке "Реала" на игру с "Эспаньолом", Бензема и Рамос - нет

"Реал" определился с заявкой на матч 23-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола". Как и ожидалось, нападающий Гарет Бэйл впервые за 3 месяца был включен в список игроков, доступных для встречи. Также стоит отметить, что в заявку попал 18-летний сын главного тренера команды Зинедина Зидана Люка, играющий на позиции вратаря. Матч состоится завтра и начнется в 18.15 по московскому времени.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом: Касилья, Яньес, Люка - Карвахаль, Начо, Пепе, Марселу, Варан - Кроос, Каземиру, Ковачич, Асенсио, Иско, Хамес - Роналду, Бэйл, Васкес, Мариано, Мората.

Защитники Данилу, Фабиу Коэнтрау и Серхио Рамос пропустят игру из-за травм. Кариму Бензема, Кейлору Навасу и Луке Модричу предоставлен отдых.

Напомним, всего у Зинедина Зидана четыре сына - Энцо (21 год), Люка (18 лет), Тео (14 лет) и Эльяс (11 лет). Первые двое уже выступают за вторую команду "Реала".