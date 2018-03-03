Бэйл, Бензема, Роналду - в атаке "Реала" на матч с "Хетафе"

Стали известны составы "Реала" и "Хетафе" на матч чемпионата Испании. В атаке мадридцев появятся Гарет Бэйл, Карим Бензема и Криштиану Роналду.

Полностью заявки команды выглядят следующим образом:

"Реал": Навас - Карвахаль, Начо, Рамос, Эрнандез - Льоренте, Каземиру, Иско - Бэйл, Бензема, Роналду.

Запасные - Касилья, Варан, Марселу, Ковачич, Васкес, Асенсио, Майораль.

"Хетафе": Мартинес, Д. Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Антунеш - Портильо, Фажр, Арамбарри, Мора - Реми, Анхель.

Запасные - Манойлович, Кабрера, Кальдерон, Сибасаки, Ндокайт, Хорхе Молина, Пачеко.

Матч начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.