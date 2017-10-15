"Бетис" забил "Валенсии" 3 гола за 5 минут, но проиграл

"Бетис" на своем поле потерпел разгромное поражение от "Валенсии" (3:6) в матче 8-го тура чемпионата Испании. Автором победного гола стал Санти Мина.

Отметим, что по ходу встречи "летучие мыши" вели со счетом 4:0, но хозяева забили 3 гола за 5 минут. В составе победителей полный матч провел бывший защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай.

После 8 туров "Валенсия" поднялась на 2-е место в турнирной таблице, "Бетис" опустился на 8-ю строчку.

Чемпионат Испании

Ла лига

8-й тур

"Бетис" - "Валенсия" - 3:6 (0:2)

15 октября. Севилья. Стадион Benito Villamarin.