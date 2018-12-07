"Бетис" вышел в 1/8 финала Кубка Испании

"Бетис" разгромил "Расинг" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. В первой встрече он также выиграл (1:0).

Кубок Испании

1/16 финала

"Бетис" - "Расинг" - 4:0 (1:0)

Голы: Перес, 32 - в свои ворота (1:0). Санабрия, 59 - с пенальти (2:0). Леон, 69 (3:0). Ло Сельсо, 89 (4:0).

"Бетис": Хоэль Роблес, Барраган, Феддаль, Манди, Хави Гарсия, Каналес (Ло Сельсо, 45), Каптум, Тельо, Инуи, Санабрия (Леон, 68), Франсис Герреро (Хоакин, 75).

Судья: Эстрада Фернандес.

6 декабря. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".