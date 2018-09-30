"Бетис" вырвал победу в матче с "Леганесом"

"Бетис" обыграл "Леганес" (1:0) в матче седьмого тура чемпионата Испании. Единственный мяч в конце игры забил Лорен Морон.

"Бетис" набрал 12 очков и занимает пятое место в чемпионате Испании. У "Леганеса" четыре очка и последняя позиция.

В следующем туре "Бетис" на выезде сыграет с "Атлетико", а "Леганес" примет "Райо Вальекано".

Чемпионат Испании

Примера

7-й тур

"Бетис" - "Леганес" - 1:0 (0:0)

Гол: Лорен Морон, 89.

"Бетис": Хоэль Роблес, Барраган (Виллиам Карвалью, 81), Бартра, Манди, Хави Гарсия, Будебуз, Каналес (Санабрия, 75), Ло Сельсо, Хоакин, Тельо, Леон (Лорен Морон, 84).

"Леганес": Куэльяр, Рауль Гарсия, Хуанфран, Сильва, Бустинса, Тарин, Рубен Перес, Херард Гумбау, Оскар Родригес (Весга, 55), Эль-Жар (Мерино, 55), Эн-Несири (Каррильо, 77).

Предупреждения: Эн-Несири, 3. Бустинса, 38. Куэльяр, 87. Рубен Перес, 90+4.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

30 сентября. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".

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Турнирная таблица чемпионата.