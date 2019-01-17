"Бетис" выбил "Реал Сосьедад" из Кубка Испании

"Реал Сосьедад" и "Бетис" сыграли вничью (2:2) в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. По сумме двух матчей в 1/4 финала пробился севильский клуб.

У хозяев отличились Игор Субельдия и Микель Мерино, у гостей - Серхио Каналес и Лорен Морон. У "Бетиса" в концовке был удален Джовани Ло Сельсо.

Первая игра завершилась со счетом 0:0, и благодаря мячам, забитым на выезде, "Бетис" одержал общую победу. Соперник команды по 1/4 финала станет известен позднее.

Кубок Испании

1/8 финала

Ответный матч

"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 2:2 (1:1)

Голы: Каналес, 37 (0:1). Субельдия, 40 (1:1). Мерино, 62 (2:1). Лорен Морон, 70 (2:2).

"Реал Сосьедад": Мойя, Морено, Сальдуа, Эрнандез, Ле Норман (Хуанми, 86), Ильярраменди, Мерино, Субельдия, Виллиан Жозе, Янузай (Рамирес, 72), Оярсабаль.

"Бетис": Хоэль Роблес, Барраган, Бартра, Манди, Хави Гарсия, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Хоакин (Феддаль, 78), Тельо, Лорен Морон (Леон, 90+4).

Предупреждения: Ле Норман, 26. Янузай, 29. Ло Сельсо, 43. Морено, 74. Лорен Морон, 78. Ильярраменди, 83. Барраган, 89.

Удаление: Ло Сельсо, 90+1.

Судья: Прието Иглесиас (Испания).

17 января. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

Первый матч - 0:0