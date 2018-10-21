18:45 | Футбол — Испания

"Бетис" – "Вальядолид": видеотрансляция матча в 21.45

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В матче 9-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 21 октября, "Бетис" принимает "Вальядолид".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Бетис" – "Вальядолид" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.45 (время московское).

Бетис - Вальядолид

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей

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